Карта точек боли в теле и точек напряжения мышц (триггеры)

Обозначения на рисунках:

Сплошным красным цветом показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны. Крестиками отмечены триггерные точки (точки напряжения)

ГОЛОВА И ШЕЯ

Трапецевидная мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в верхней части трапецевидной мышцы. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны.

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Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Картина отраженной боли и локализация ответственных за неё триггерных точек в правой грудино-ключично-сосцевидной мышце. Слева — грудинная (поверхностная) порция. Справа — ключичная (глубокая) порция.

Жевательная мышца

Локализация триггерных точек в различных частях жевательной мышцы. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны. Слева — поверхностный слой, верхний и средний отдел. В центре — поверхностный слой, нижний отдел. Справа — глубокий слой, верхняя часть, чуть ниже височно-челюстного сустава.

Височная мышца

Картина отраженных болей от триг-герных точек в левой височной мышце. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны. Передняя «спица» боли возникает из передних волокон (ТТ1), средние «спицы» из ТТ2 и ТТЗ, задняя (надушная) «спица» из ТТ4.

Медиальная подъязычная мышца

Картина отраженой боли (отмечена красным) и локализация ответственных за неё триггерных точек в медиальной подъязычной мышце. Слева — площадь наружной боли, на которую могут указать пациенты. Справа — картина внутренней части боли, проходящей через височно-нижнечелюстной сустав.

Латеральная подъязычная мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в латеральной подъязычной мышце.

Двубрюшная мышца

Картина триггерных точек и отраженной от них боли в правой двубрюшной мышце.



Слева — заднее брюшко — вид сбоку. Справа — переднее брюшко — вид спереди.

Подзатылочная мышца

Картина отражённых болей и триггерных точек в правой подзатылочной мышце.



Картина отраженной боли (отмечено красным) и расположение триггерных точек в полуостистых мышцах. Слева — верхняя триггерная точка в полуостистой мышце головы. Справа — триггерная точка в третьем слое полуостистой мышцы шеи.

Триггерные точки и картина вызываемой ими боли в правой ременной мышце головы и шеи. На левых рисунках — триггерные точки в ременных мышцах головы,в затылочном треугольнике. На правых рисунках — верхняя триггерная точка, вызывающая боль в области глазных орбит, нижняя триггерная точка, вызывающая боль в области угла шеи.

Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны.

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ПЛЕЧИ, ГРУДЬ И РУКИ

Трапецевидная мышца

Отраженная боль и локализация ТТ2 в верхней части трапецевидной мышцы, ТТЗ, ТТ4 в нижней части, ТТ5, ТТб — в средних отделах трапецивидной мышцы.

Мышца, поднимающая лопатку

Картина смешанной боли, вызванной двумя триггерными точками, находящимися в правой мышце, поднимающей лопатку. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны.

Лестничные мышцы

Сложная картина боли, вызываемая триггерными точками, находящимися в передней, средней и задней лестничных мышцах. Некоторые тригерные точки могут иметь только одну постоянную зону отраженной боли.

Большая грудная мышца

IКартина отраженной боли и локализация триггерных точек в большой грудной мышце.



На крайнем левом рисунке видно как перекрывается боль, отраженная от двух триггерных точек, находящихся в средней части мышцы около грудины. Далее на рисунках показаны: слева — триггерная точка в промежуточной части грудин-ного отдела, в центре — ТТ в ключичной части, справа -триггерная точка в области свободного края мышцы, который формирует подмышечную впадину.

Триггерная точка в правой малой грудной мышце и картина вызываемой ею боли.



Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой в левой грудинной мышце.

Подключичная мышца

Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой в правой подключичной мышце.

Передняя зубчатая мышца

Картина отраженной боли, вызываемой триггерной точкой, локализованной в правой передней зубчатой мышце. Вид сбоку, сзади и спереди.

Задне-верхняя зубчатая мышца

Картина отражённой боли от триггерных точек в правой задне-верхней зубчатой мышце. Участки постоянной боли отмечены сплошным красным. Зернистым отмечены участки возможной боли. На левом рисунке — вид сзади. На рисунке в центре лопатка отведена вперёд и триггерная точка становится доступной для пальпации и инъекций. На правом рисунке — вид спереди.

Задне-нижняя зубчатая мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой задне-нижней зубчатой мышце.



Широчайшая мышца спины

Картина отраженной боли и триггерные точки в правой широчайшей мышце спины. На рисунке слева — обычная локализация триггерной точки в подмышечной порции мышцы. В центре — вид спереди. Справа — картина боли от нижней триггерной точки.

Надостная мышца

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в правой надостной мышце.



Подостная мышца

Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в правой подостной мышце.



Малая круглая мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерной точки в правой малой круглой мышце.



Большая круглая мышца

Медиальная и латеральная (задняя и подмышечная) триггерные точки в правой большой круглой мышце и картина отраженных от них болей. Слева — медиальная триггерная точка, справа — латеральная ТТ.

Подлопаточная мышца

|Картина отражённой боли от триггерных точек в правой подлопаточной мышцы.



Ромбовидная мышца

Общая картина боли от триггерных точек в правой ромбовидной мышце.

Дельтовидная мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой дельтовидной мышце. Слева — картина боли от триггерных точек в переднем отделе мышцы. На правых рисунках — картина боли от точек в задних отделах.

Клювовидно-плечевая мышца

Картина боли и локализация триггерных точек в правой клювовидно-плечевой мышце. Триггерные точки могут быть найдены в дистальной или средней части мышцы. Иногда боль от них распространяется только на локоть.

Двуглавая мышца плеча

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в двуглавой мышце плеча.



Плечевая мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой плечевой мышце. Обратите внимание: самая верхняя триггерная точка может быть причиной сдавления лучевого нерва.

Трёхглавая мышца плеча

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в трёхглавой мышце плеча. Слева — ТТ1 в левой длинной головке, ТТ2 в латеральной порции правой средней головки. В центре — ТТЗ в латеральном крае латеральной головки, ТТ4 глубоко в дистальном отделе правой средней головки, по центру. Справа -ТТ5 глубоко в медиальном крае правой медиальной головки.

ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ РУК

Локтевая мышца

Локализация триггерных точек в локтевой мышце и картина отражённой от них боли.

Разгибатели кисти

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в трёх основных разгибателях кисти на правой стороне.

Локализация триггерных точек в правой плечелучевой мышце и картина отражённой от них боли.

Разгибатели пальцев

Картина отражённой боли и локализация триггерных точек в трёх выбранных мышцах — разгибателях пальцев на правой руке.

Локализация триггерной точки в правом супинаторе кисти и картина отражённой от неё боли.

Составная картина отраженных болей и локализация триггерных точек в правых сгибателях кисти и пальцев.

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в двух мышцах большого пальца правой руки.

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в межкостных мышцах правой руки. Триггерные точки могут быть найдены в любой части межкостных промежутков. Иногда ихназывают узелками Гебердена.

СПИНА И ЖИВОТ

Поверхностная околопозвоночная мускулатура

Прикрепления и расположение двух самых важных поверхностных групп околопозвоночных мышц (выпрямители спины).

Подвздошно-рёберная грудная

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в грудной подвздошно-рёберной мышце.



Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в нижне-грудном и поясничном отделах. Латинскими буквами С, Т, L, S и цифрами обозначены уровни позвонков соответствующих отделов.

Многораздельные мышцы

Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в глубоких околопозвоночных мышцах ( многораздельных и вращателях). Слева — пример триггерных точек в среднегрудном и нижнекрестцовых отделах. В центре и справа — локализация ТТ в этих мышцах на уровне L2 и S1 позвонков.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫХ МЫШЦ

Многораздельные мышцы шеи

Картина отраженных болей и локализация триггерных точек в глубоких мышцах шеи. Иногда эти точки могут являться причиной сдавления большого затылочного нерва.

Картина отражённых болей и локализация триггерных точек в правой подвздошно-поясничной мышце.



Косые мышцы живота

Картина отражённой боли и висцеральные симптомы от триггерных точек, локализованных в косых мышцах живота (и возможно в поперечной мышеы). Слева — «изжога» из-за триггерной точке в наружной косой мышце, прикрепляющейся к передней грудной стенке. Справа — боли в паху и/или в мошонке из-за триггерной точки в мышцах нижне-боковой стенки живота.

Прямая мышца живота

Картина отражённой боли и висцеральные симптомы из-за триггерных точек в прямой мышце живота. Слева и в центре — двухсторонняя боль по всей спине, ощущения переполнения в животе, тошнота, рвота могут быть вызваны триггерными точками в верхней части прямой мышцы. Похожие двухсторонние боли в нижних отделах могут быть вызваны точками в зоне 2.

ТАЗ, ЯГОДИЦЫ И БЁДРА

Квадратная мышца поясницы

Картина отражённых болей и триггерные точки в квадратной мышце поясницы.



Слева и в центре обозначены триггерные точки, которые можно пропальпировать чуть ниже 12 ребра и чуть выше подвздошной кости. Справа — триггерные точки в глубоких слоях мышцы.

Сфинктер заднего прохода, мышца, поднимающая задний проход, копчиковая мышца

Внутренняя запирательная мышца

Картина отраженных болей и триггерные точки в мышцах тазового дна.



Большая ягодичная мышца

Картина отраженных болей и триггерные точки в большой ягодичной мышце. Триггерные точки локализуются: слева (TT1) верхне-медиальная порция мышцы. В центре (TT2) точка в области седалищного бугра. Справа — наиболее медиальная нижняя порция (ТТЗ).

Средняя ягодичная мышца

Картина отражённой боли от триггерных точек в вредней ягодичной мышце.



Медиальные точки (ТТ1) отражают боль в гребень подвздошной кости, в область крестцово-подвздошного сустава и крестец. ТТ2 расположены чуть выше и латеральнее и отражают боль ниже в ягодицы. ТТЗ отражает двухстороннюю боль в область крестца и нижнепоясничного отдела.

Малая ягодичная мышца

На рисунках картина отражённой боли от триггерных точек в передней порции правой малой ягодичной мышцы.



Дополнительные зоны проявляются при полном включении мышцы в работу. На правых рисунках — точки в передней порции мышцы.

Грушевидная мышца

Общая картина боли от триггерных точек в правой грушевидной мышце. Наиболее часто встречаются латеральные точки (ТТ1)

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ И КОЛЕНИ

Натяжитель широкой фасции бедра Картина отраженной боли от триггерных точек в правой мышце, натягивающей широкую фасцию бедра. Фасция на рисунке удалена.

Портняжная мышца

Отраженная боль от трёх триггерных точек в правой портняжной мышце, находящихся на разных уровнях. Передне-боковой вид. Триггерные точки в этой длинной мышце распологаются поверхностно, иногда прямо под кожей.

Гребешковая мышца

В Картина отражённой боли от триггерных точек в правой гребешковой мышце.

Четырёхглавая мышца бедра

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой прямой мышце бедра.



Картина отраженной боли от триггерных точек в правой медиальной широкой мышце бедра.



Картина отраженной боли от триггерных точек в правой срединной широкой мышце бедра.



В дистальных отделах могут быть дополнительные триггерные точки.

Вид спереди на правые мышцы, приводящие бедро. Картина отраженных болей от триггерных точек, находящихся в этих мышцах.

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой латеральной широкой мышце бедра. Также показана прямая мышца бедра.

Точки TT1 могут блокировать подвижность надколенника. ТТ4 «закрывает» широкую фасцию бедра и вызывает резкие боли, не даёт спать на пораженной стороне.

Стройная мышца

Передне-боковой вид на общую картину боли, отраженной от триггерных точек в правой стройной мышце.

Большая приводящая мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой большой мышце, приводящей бедро.



Слева — вид спереди. В центре показана боль в нутри таза, вызванная точками в зоне ТТ2. Эти точки залегают глубоко и иногда находятся под большими ягодичными мышцами. Справа — анатомический рисунок.

Мышцы задней поверхности бедра

Картина отраженной боли от триггерных точек в мышцах задней поверхности бедра.



Подколенная мышца

Картина отраженной боли от триггерных точек в правой правой подколенной мышце



Необходимо помнить что в этой зоне проходят крупные артерии, вены и нервы, которые могут быть затронуты.

ГОЛЕНЬ, ЛОДЫЖКА И СТОПА

Передняя большеберцовая мышца

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правой передней большеберцовой мышце.



Длинный разгибатель пальцев

Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в правых мышцах, разгибающих пальцы стопы.

Картина отраженной боли от триггерных точек в малоберцовых мышцах правой голени.



Видно, что практически все точки отражают боль в дистальные зоны голени и стопы.

Икроножная мышца

Локализация триггерных точек в правой икроножной мышце и картина отраженных от них болей. ТТ1 находится в медиальной головке, ТТ2 — в латеральной. Эти точки могут вызывать ночные судороги — «крампи». Две более прксимально расположенные точки ТТЗ и ТТ4 проецируют боль под колено.

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в коротких сгибателях пальцев. Сплошным красным цветом показана основная зона боли, зернистым -возможные дополнительные зоны.

Мышца, отводящая первый палец

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в мышце отводящей первый палец.



Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в двух поверхностных мышцах правой стопы: короткого сгибателя пальцев и отводящую мизинец.

Квадратная мышца стопы

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в глубокой квадратной мышце стопы. Такая боль может имитировать наличие «пяточной шпоры».

Картина отражённой боли от триггерных точек, локализованных в двух глубоких внутренних мышцах первого пальца правой стопы: сгибателя и приводящей мышцы.

Первая межкостная мышца

Типичная картина боли, отраженной от триггерных точек в первой межкостной мышцы правой стопы.